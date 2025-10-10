BASF a conclu un accord de transaction avec Carlyle

BASF et les fonds gérés par la société d'investissement mondiale Carlyle en partenariat avec Qatar Investment Authority (QIA), ont conclu un accord de transaction contraignant sur l'activité revêtements OEM, de revêtements de finition automobile et de traitement de surface de BASF (BASF Coatings).



La valeur d'entreprise de l'opération s'élève à 7,7 milliards d'euros. La transaction devrait être conclue au 2ème trimestre 2026.



Cette transaction, ainsi que la cession déjà finalisée de l'activité peintures décoratives, valorisent l'ensemble de la division Revêtements de BASF à une valeur d'entreprise de 8,7 milliards d'euros.



BASF réinvestira également dans l'activité revêtements avec une participation de 40 % et recevra un produit en espèces avant impôts d'environ 5,8 milliards d'euros à la clôture de la transaction.



BASF Coatings est présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie-Pacifique. La société a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,8 milliards d'euros en 2024.



' En conservant une participation au capital, nous montrons que nous croyons dans la création de valeur future et le potentiel de croissance de Coatings' a déclaré le Dr Markus Kamieth, président du conseil d'administration de BASF SE.