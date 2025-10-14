BASF à la peine, Berenberg conseille de 'vendre'

BASF signe l'une des plus fortes baisses du DAX mardi matin à la Bourse de Francfort après un abaissement de recommandation de Berenberg, qui s'inquiète des prévisions trop optimistes établies par le consensus.



A 11h00, l'action du géant chimique allemand perd 1,6% à 33,58 euros tandis que le DAX abandonne 0,8%, repassant du même coup en territoire négatif (-0,9%) depuis le début de l'année.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg indique avoir abaissé sa recommandation à 'vendre' contre 'conserver' sur le titre tout en réduisant son objectif de cours à 37 euros contre 44 euros précédemment.



D'après Berenberg, le groupe gère plutôt bien son portefeuille d'activités, mais la conjoncture économique est devenue tellement défavorable que cela ne devrait pas suffire à faire remonter son cours de Bourse, prévient l'intermédiaire.



Pour preuve, le marché a à peine réagi à l'annonce, la semaine passée, de la vente de sa division de revêtements automobiles et de traitement de surface, ce qui lui fait penser que le seuil plancher de l'action, située autour de 40 euros, pourrait bientôt être enfoncée, souligne-t-il.



Par ailleurs, la production industrielle en Allemagne reste faible, la Chine, considérée comme un marché clé, ne devrait pas parvenir à résoudre rapidement ses problèmes de surcapacité et surtout les prévisions des analystes sont aujourd'hui beaucoup trop optimistes au vu de la réalité économique du moment, observe l'analyste.