BASF annonce la mise en service d'une nouvelle ligne de production sur son site de Dilovas?, en Turquie, destinée aux polymères en dispersion, utilisés comme liants dans les peintures, revêtements et matériaux de construction. Cette extension vise à répondre à la demande croissante en Turquie, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord-Ouest.
Les nouvelles capacités permettront de produire des dispersions à faibles émissions de composés organiques volatils (COV) et à empreinte carbone réduite, grâce à l'utilisation d'électricité verte et à la méthode du 'Mass Balance'.
Selon Jörg Niebergall, vice-président senior de Dispersions Europe, cette expansion 'renforce la résilience du réseau de production régional et illustre l'ambition de BASF d'accompagner la transformation verte de ses clients'.
Le site de Dilovas?, actif depuis 55 ans, consolide ainsi le maillage industriel régional du groupe et améliore la fiabilité de ses approvisionnements.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
