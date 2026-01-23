BASF cède du terrain après la publication de données préliminaires contrastées pour 2025

BASF (-2,05%, à 45,56 euros) a dévoilé des données préliminaires mitigées pour le compte de l'exercice 2025. Le groupe de chimie allemand table sur un chiffre d'affaires de 59,7 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes. L'entreprise a révélé une légère hausse de ses volumes, mais les effets de change négatifs et des prix légèrement inférieurs ont pesé sur l'évolution des ventes.

Parallèlement, l'Ebitda avant éléments exceptionnels est attendu à 6,6 milliards d'euros, alors que BASF l'attendait entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros. En 2024, il avait atteint 7,2 milliards d'euros. Cette dégradation est due à des marges plus faibles et à des effets de change négatifs. De son côté, Jefferies attendait un Ebitda de 6,66 milliards d'euros. Les analystes précisent qu'un Ebitda annuel à 6,6 milliards d'euros implique un quatrième trimestre à 1,09 milliard d'euros, soit 5% de moins que leurs prévisions (1,15 milliard d'euros) et 10% de moins que le consensus (1,20 milliard d'euros).



De son côté, le flux de trésorerie disponible devrait s'élever à 1,3 milliard d'euros, dépassant ainsi considérablement les estimations moyennes des analystes, explique l'entreprise. L'amélioration par rapport à 2024, où il était de 0,7 milliard d'euros, est liée à une baisse des paiements effectués pour immobilisations corporelles et incorporelles (4,3 milliards d'euros en 2025, contre 6,2 milliards d'euros en 2024). En revanche, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles devraient être de 5,6 milliards d'euros, soit 1,3 milliard d'euros de moins que lors de l'exercice précédent.



Une contreperformance est également attendue pour le résultat d'exploitation qui est prévu à 1,6 milliard d'euros, contre 1,8 milliard d'euros un an plus tôt, en raison de coûts de restructuration considérablement plus élevés. BASF précise toutefois progresser plus rapidement que prévu dans ses mesures de restructuration. Les charges exceptionnelles ont été partiellement compensées par des éléments exceptionnels positifs, notamment issus de la vente de l'activité peintures décoratives à Sherwin-Williams le 1er octobre dernier.



Enfin, le résultat net du groupe devrait supérieur aux prévisions des analystes et s'installer à 1,6 milliard d'euros, contre 1,3 milliard d'euros en 2024. Cette amélioration est principalement liée à une contribution plus élevée aux bénéfices de la participation consolidée par mise en équivalence dans Wintershall Dea.



BASF publiera ses résultats annuels le 27 février prochain et en attendant, les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à Conserver, avec un objectif de cours de 43 euros.