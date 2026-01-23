BASF cède du terrain après la publication de données préliminaires contrastées pour 2025
BASF (-2,05%, à 45,56 euros) a dévoilé des données préliminaires mitigées pour le compte de l'exercice 2025. Le groupe de chimie allemand table sur un chiffre d'affaires de 59,7 milliards d'euros, conformément aux attentes des analystes. L'entreprise a révélé une légère hausse de ses volumes, mais les effets de change négatifs et des prix légèrement inférieurs ont pesé sur l'évolution des ventes.
Parallèlement, l'Ebitda avant éléments exceptionnels est attendu à 6,6 milliards d'euros, alors que BASF l'attendait entre 6,7 et 7,1 milliards d'euros. En 2024, il avait atteint 7,2 milliards d'euros. Cette dégradation est due à des marges plus faibles et à des effets de change négatifs. De son côté, Jefferies attendait un Ebitda de 6,66 milliards d'euros. Les analystes précisent qu'un Ebitda annuel à 6,6 milliards d'euros implique un quatrième trimestre à 1,09 milliard d'euros, soit 5% de moins que leurs prévisions (1,15 milliard d'euros) et 10% de moins que le consensus (1,20 milliard d'euros).
De son côté, le flux de trésorerie disponible devrait s'élever à 1,3 milliard d'euros, dépassant ainsi considérablement les estimations moyennes des analystes, explique l'entreprise. L'amélioration par rapport à 2024, où il était de 0,7 milliard d'euros, est liée à une baisse des paiements effectués pour immobilisations corporelles et incorporelles (4,3 milliards d'euros en 2025, contre 6,2 milliards d'euros en 2024). En revanche, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles devraient être de 5,6 milliards d'euros, soit 1,3 milliard d'euros de moins que lors de l'exercice précédent.
Une contreperformance est également attendue pour le résultat d'exploitation qui est prévu à 1,6 milliard d'euros, contre 1,8 milliard d'euros un an plus tôt, en raison de coûts de restructuration considérablement plus élevés. BASF précise toutefois progresser plus rapidement que prévu dans ses mesures de restructuration. Les charges exceptionnelles ont été partiellement compensées par des éléments exceptionnels positifs, notamment issus de la vente de l'activité peintures décoratives à Sherwin-Williams le 1er octobre dernier.
Enfin, le résultat net du groupe devrait supérieur aux prévisions des analystes et s'installer à 1,6 milliard d'euros, contre 1,3 milliard d'euros en 2024. Cette amélioration est principalement liée à une contribution plus élevée aux bénéfices de la participation consolidée par mise en équivalence dans Wintershall Dea.
BASF publiera ses résultats annuels le 27 février prochain et en attendant, les analystes de Jefferies ont confirmé leur recommandation à Conserver, avec un objectif de cours de 43 euros.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (40,5%) : catalyseurs (32,7% du CA), matériaux de performance (25,9%), monomères (25,2%), et revêtements (16,2%) ;
- matériaux hautes performances (22,8%) : dispersions et pigments (34,3% du CA), produits chimiques de soins (31,9%), produits chimiques de performance (20,5%) et produits de nutrition (13,3%) ;
- produits chimiques (16,6%) : produits pétrochimiques (74,3% du CA) et produits intermédiaires (25,7%) ;
- produits agrochimiques (15%) ;
- autres (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,4%), Europe (28,6%), Amérique du Nord (27,2%), Asie-Pacifique (24,9%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen-Orient (9,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.