BASF cède son activité Food & Health Performance Ingredients à Louis Dreyfus Company

BASF annonce avoir finalisé la vente de son activité Food & Health Performance Ingredients à Louis Dreyfus Company (LDC), après obtention des autorisations réglementaires. L'opération inclut le site de production d'Illertissen en Allemagne, trois laboratoires d'application hors d'Allemagne et environ 300 salariés transférés à LDC.



L'activité cédée regroupe des ingrédients alimentaires (agents foisonnants, émulsifiants, poudres grasses) et santé (esters de stérols végétaux, acide linoléique conjugué, huiles oméga-3), ainsi que plusieurs gammes complémentaires.



BASF entend ainsi concentrer son portefeuille sur les vitamines et caroténoïdes. Daniela Calleri, Senior Vice President Nutrition Ingredients, souligne que ce recentrage vise à 'répondre à la demande du marché pour des ingrédients de haute qualité'.



LDC renforce de son côté sa présence dans les ingrédients d'origine végétale. James Zhou, Chief Commercial Officer, considère cette acquisition comme 'un jalon important pour développer des solutions innovantes dans l'alimentaire, le soin et la santé'.



Les deux groupes n'ont pas communiqué le montant de la transaction.