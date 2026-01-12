BASF certifie ses polymères pour 100 000 heures d'usage dans la mobilité électrique

Le groupe chimique allemand valide la longévité exceptionnelle de ses nouveaux matériaux, répondant aux exigences de durabilité drastiques imposées par les cycles de charge des véhicules électriques.

BASF garantit désormais que sa nouvelle génération de polyamides peut supporter plus de 100 000 heures d'utilisation, une performance qui dépasse largement les 55 000 heures désormais requises par le secteur des véhicules électriques.



Cette avancée est présenté comme "cruciale" alors que les besoins en résistance thermique liés aux véhicules électriques ont décuplé par rapport aux moteurs à combustion classiques.



Pour valider cette durabilité, le groupe a appliqué les analyses d'Arrhenius - une méthode scientifique reliant la température à la vitesse de réaction - à des tests de stockage par hydrolyse, simulant le vieillissement des pièces dans des mélanges d'eau et de glycol.



Ce matériau, baptisé Ultramid, est renforcé par des fibres de verre et présente une faible teneur en halogènes, tout en permettant le marquage au laser.



Destiné à des composants critiques tels que les pompes et les vannes, ce polyamide offre "la sécurité nécessaire" aux constructeurs de voitures et de poids lourds, assure BASF.



Le titre BASF s'adjuge quelque 0,3% à mi-séance à Francfort, signant une hausse proche de 1,5% depuis le début de l'année.