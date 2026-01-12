BASF garantit désormais que sa nouvelle génération de polyamides peut supporter plus de 100 000 heures d'utilisation, une performance qui dépasse largement les 55 000 heures désormais requises par le secteur des véhicules électriques.
Cette avancée est présenté comme "cruciale" alors que les besoins en résistance thermique liés aux véhicules électriques ont décuplé par rapport aux moteurs à combustion classiques.
Pour valider cette durabilité, le groupe a appliqué les analyses d'Arrhenius - une méthode scientifique reliant la température à la vitesse de réaction - à des tests de stockage par hydrolyse, simulant le vieillissement des pièces dans des mélanges d'eau et de glycol.
Ce matériau, baptisé Ultramid, est renforcé par des fibres de verre et présente une faible teneur en halogènes, tout en permettant le marquage au laser.
Destiné à des composants critiques tels que les pompes et les vannes, ce polyamide offre "la sécurité nécessaire" aux constructeurs de voitures et de poids lourds, assure BASF.
Le titre BASF s'adjuge quelque 0,3% à mi-séance à Francfort, signant une hausse proche de 1,5% depuis le début de l'année.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (40,5%) : catalyseurs (32,7% du CA), matériaux de performance (25,9%), monomères (25,2%), et revêtements (16,2%) ;
- matériaux hautes performances (22,8%) : dispersions et pigments (34,3% du CA), produits chimiques de soins (31,9%), produits chimiques de performance (20,5%) et produits de nutrition (13,3%) ;
- produits chimiques (16,6%) : produits pétrochimiques (74,3% du CA) et produits intermédiaires (25,7%) ;
- produits agrochimiques (15%) ;
- autres (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,4%), Europe (28,6%), Amérique du Nord (27,2%), Asie-Pacifique (24,9%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen-Orient (9,9%).
