BASF annonce que la cotation de sa filiale Agricultural Solutions se fera sur la Bourse de Francfort sous la forme d'une société européenne (SE), dans le cadre de son plan d'introduction en Bourse prévu d'ici 2027. Cette opération s'inscrit dans la stratégie 'Winning Ways' visant à créer une entité agricole indépendante à forte croissance, tout en maintenant BASF comme actionnaire majoritaire.
Le nouveau directoire d'Agricultural Solutions, dirigé par Livio Tedeschi, comptera quatre membres : Sascha Bibert (finance), Maximilian Becker (business) et Melanie Bausen-Wiens (technologie). Tedeschi rejoindra également le conseil d'administration de BASF SE à compter du 1er mai 2026.
Selon Markus Kamieth, président du directoire de BASF SE, cette étape 'vise à libérer de la valeur pour les actionnaires et à renforcer l'autonomie stratégique' de la division.
La séparation juridique complète et le déploiement d'un nouveau système ERP seront finalisés d'ici début 2027.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.