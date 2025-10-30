BASF annonce la construction d'une usine ultramoderne d'hydroxyde d'ammonium de qualité électronique (NH4OH EG) à Ludwigshafen, en Allemagne, destinée aux procédés de nettoyage et de gravure des plaquettes de semi-conducteurs.
L'unité, dont la mise en service est prévue pour 2027, vise à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement européenne en produits chimiques essentiels à la fabrication de puces avancées.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du groupe de soutenir la croissance du secteur européen des semi-conducteurs, alors que plusieurs sites de production sont en cours d'extension sur le continent. Selon Jens Liebermann, Senior Vice President Electronic Materials, BASF est 'fière de la confiance de ses clients et déterminée à les accompagner durablement dans leurs ambitions régionales'.
L'usine produira un réactif clé pour les technologies de puces de nouvelle génération, contribuant à la compétitivité de l'industrie européenne, notamment dans les domaines de l'automobile et de l'intelligence artificielle.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
