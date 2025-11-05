BASF démarre la production sur le site de Zhanjiang (Chine)

BASF annonce le lancement de la production de premiers produits chimiques sur son site Verbund de Zhanjiang, dans le sud de la Chine, marquant une étape clé de son plus grand projet d'investissement, évalué à environ 8,7 MdEUR. L'ensemble du coeur du complexe devrait être opérationnel d'ici fin 2025.



Pour rappel, le terme 'site Verbund' est propre à BASF et désigne un site industriel intégré où les différentes usines sont interconnectées afin d'optimiser l'utilisation des ressources.



Ce démarrage renforce la stratégie 'local-for-local' du groupe et consolide ses activités clés sur les marchés en forte croissance de Chine et d'Asie-Pacifique. Le site intégrera notamment un vapocraqueur d'une capacité annuelle d'un million de tonnes d'éthylène et plusieurs unités en aval.



Le Dr. Markus Kamieth, président du directoire, souligne que le site 'jouera un rôle central dans la croissance durable de BASF en Asie', tandis que le Dr. Stephan Kothrade met en avant 'l'engagement à long terme de l'entreprise à investir au plus près de ses clients'.