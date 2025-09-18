BASF déploie son outil de gestion agricole en Amérique latine, l'Europe suivra

BASF Digital Farming annonce l'extension mondiale de son outil numérique xarvio FIELD MANAGER For AgBusiness, avec des lancements prévus en Argentine et au Brésil fin 2025, après le Canada et les États-Unis. La solution s'adresse aux conseillers et distributeurs agricoles gérant plusieurs exploitations et cultures majeures telles que maïs, soja, blé, coton ou canne à sucre.



L'outil fournit des recommandations agronomiques personnalisées de la plantation à la récolte, avec des analyses détaillées sur la croissance, les maladies et les ravageurs. Il intègre des fonctionnalités de gestion multi-utilisateurs, de suivi administratif et une fonction 'Scouting Trips' permettant de cibler les parcelles à risque et de documenter efficacement les observations.



Konstantin Kretschun, responsable mondial de BASF Digital Farming, affirme que cette solution offre 'des données avancées, des fonctionnalités intuitives et des analyses exploitables' pour accroître efficacité, durabilité et rentabilité.



Après des tests en France et en Allemagne, un lancement commercial est prévu en Europe à partir de 2026.