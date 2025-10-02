BASF dévoile deux procédés innovants de recyclage des polyamides

A l'occasion du salon K (Düsseldorf, 8-15 octobre 2025), BASF présentera deux nouvelles technologies permettant de recycler le polyamide 6 issu des véhicules en fin de vie.



Le premier procédé repose sur la dépolymérisation de pièces usagées, transformées en caprolactame purifié puis en polyamide de haute qualité. En partenariat avec ZF, ce matériau a été utilisé pour produire un composant de châssis pour Mercedes-Benz, validant son utilisation industrielle.



Le second projet s'appuie sur un recyclage par solvant appliqué aux résidus de broyage automobile (ASR). Ce procédé, développé avec Pöppelmann, a permis de fabriquer une pièce de moteur testée avec succès dans des conditions proches de la série pour Mercedes-Benz.



Selon les analyses de cycle de vie, ces technologies offrent des économies significatives d'émissions de CO? par rapport à la production de plastiques vierges et au recyclage thermique.



BASF ajoute que la complémentarité entre procédés mécaniques, chimiques et par solvant est une donnée clé pour atteindre les objectifs de circularité dans l'industrie plastique.