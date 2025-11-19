BASF élargit la certification de son méthanol biomasse-équilibré avec l'ISCC EU

BASF annonce l'ajout de la certification ISCC EU à son portefeuille de méthanol biomasse-équilibré, déjà certifié selon les standards ISCC PLUS, REDcert² et REDcert-EU.



Cette extension permet de couvrir l'ensemble des exigences réglementaires des secteurs chimiques et biocarburants. Pour rappel, la certification ISCC EU valide la conformité aux critères européens de durabilité et d'émissions de gaz à effet de serre du dispositif RED III, ainsi qu'à des exigences écologiques et sociales élargies.



Ce méthanol, chimiquement identique à sa version fossile, s'utilise en solution de substitution directe et permet de réduire significativement les émissions de GES (gaz à effet de serre), soutenant ainsi les objectifs de durabilité des clients.



