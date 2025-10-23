BASF et Andritz s'allient pour un projet de captage de CO2 au Danemark

BASF annonce la signature d'un accord de licence avec le groupe autrichien Andritz pour l'utilisation de sa technologie de traitement des gaz OASE blue dans un projet de captage de carbone à Aarhus, au Danemark. Ce projet vise à capter environ 435 000 tonnes de CO? par an issues des fumées d'une usine de valorisation énergétique, soutenant l'objectif de neutralité carbone de la ville d'ici 2030.



Andritz 50, en charge de la conception et de l'ingénierie de l'installation, a retenu OASE blue pour sa fiabilité et la longue expérience de BASF dans le traitement des gaz. Le projet reste conditionné à l'obtention d'un financement du fonds danois pour le captage et stockage du carbone (CCS).



Vasilios Galanos, vice-président senior Europe de la division Intermediates, souligne que ce partenariat illustre la complémentarité entre l'expertise chimique de BASF et le savoir-faire d'ingénierie d'Andritz, et confirme l'engagement du groupe en faveur de solutions industrielles bas carbone.