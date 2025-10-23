BASF annonce la signature d'un accord de licence avec le groupe autrichien Andritz pour l'utilisation de sa technologie de traitement des gaz OASE blue dans un projet de captage de carbone à Aarhus, au Danemark. Ce projet vise à capter environ 435 000 tonnes de CO? par an issues des fumées d'une usine de valorisation énergétique, soutenant l'objectif de neutralité carbone de la ville d'ici 2030.
Andritz 50, en charge de la conception et de l'ingénierie de l'installation, a retenu OASE blue pour sa fiabilité et la longue expérience de BASF dans le traitement des gaz. Le projet reste conditionné à l'obtention d'un financement du fonds danois pour le captage et stockage du carbone (CCS).
Vasilios Galanos, vice-président senior Europe de la division Intermediates, souligne que ce partenariat illustre la complémentarité entre l'expertise chimique de BASF et le savoir-faire d'ingénierie d'Andritz, et confirme l'engagement du groupe en faveur de solutions industrielles bas carbone.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.