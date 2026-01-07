BASF franchit une étape stratégique avec la mise en service de son vapocraqueur à Zhanjiang
Le géant de la chimie annonce le démarrage opérationnel de son vapocraqueur sur son nouveau site de production intégrée (Verbund) à Zhanjiang, dans le sud de la Chine. Ce projet d'envergure marque un tournant industriel pour le groupe en s'appuyant sur une infrastructure alimentée intégralement par des énergies renouvelables.
Conformément au calendrier prévu, BASF a mis en service le coeur de son complexe de Zhanjiang, un vapocraqueur d'une capacité annuelle d'un million de tonnes métriques d'éthylène.
Cette installation est la première au monde à utiliser 100% d'énergies renouvelables pour actionner ses compresseurs principaux. En transformant des hydrocarbures à chaîne longue par craquage à la vapeur, l'unité fournit des produits chimiques de base essentiels, tels que l'éthylène et le propylène, à plusieurs usines en aval sur le site.
Stephan Kothrade, membre du directoire et directeur de la technologie, souligne que "ce jalon important renforce considérablement les chaînes de valeur diversifiées de BASF en Chine".
Ce site, qui deviendra le troisième plus important du groupe à l'échelle mondiale après Ludwigshafen et Anvers, a également lancé la production d'oxyde d'éthylène, d'éthylène glycol et de polyéthylène pour servir le marché chinois, en pleine croissance.
Le titre évolue pour le moment à l'équilibre à Francfort.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (40,5%) : catalyseurs (32,7% du CA), matériaux de performance (25,9%), monomères (25,2%), et revêtements (16,2%) ;
- matériaux hautes performances (22,8%) : dispersions et pigments (34,3% du CA), produits chimiques de soins (31,9%), produits chimiques de performance (20,5%) et produits de nutrition (13,3%) ;
- produits chimiques (16,6%) : produits pétrochimiques (74,3% du CA) et produits intermédiaires (25,7%) ;
- produits agrochimiques (15%) ;
- autres (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,4%), Europe (28,6%), Amérique du Nord (27,2%), Asie-Pacifique (24,9%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen-Orient (9,9%).
