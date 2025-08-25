Goldman Sachs a franchi à la hausse le seuil de 5% du capital de BASF à la suite d'une acquisition d'instruments financiers, apprend-on lundi dans un avis financier.
En date du 19 août, la banque d'investissement américaine détenait au total 5,27% des droits de vote du groupe chimique allemand, dont 0,38% de façon directe et 4,89% via des instruments financiers.
Lors de sa précédente notification, la firme new-yorkaise avait déclaré contrôler 4,76% des droits de vote, dont 0,26% directement et 4,49%, sous forme d'instruments financiers, soit un total de 4,76%.
Malgré l'abaissement, en juillet, de ses objectifs annuels, l'action BASF a rebondi de plus de 20% au cours des quatre derniers mois, une performance en ligne avec la hausse de l'indice DAX.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).