BASF inaugure un nouveau site dédié aux enduits automobiles
Publié le 10/11/2025 à 17:15
Le groupe chimique allemand précise que l'ouverture du site, qui bénéficiera des technologies d'automatisation les plus avancées, fait suite à une étude de concept qui avait été conduite en 2019, puis suivie par deux années et demie de travaux construction.
Depuis 2022, le site de Munster fonctionne entièrement aux énergies renouvelables, ce qui permet d'éviter l'émission chaque année de quelque 4 000 tonnes de CO2.