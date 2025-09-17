BASF lance la série d'additifs Keropur Gasoline pour les moteurs

BASF lance la série d'additifs de performance KeropurGasoline certifiée pour la nouvelle norme américaine TOP TIER+.



Cette nouvelle génération d'additifs permet d'offrir des performances supérieures aux exigences de l'EPA en matière de concentration d'additifs la plus basse (LAC).



Le produit devrait également être approuvé par le CARB (California Air Resources Board).



La nouvelle formulation de Keropur AP 225-20 sera disponible sur le marché bien avant la date limite de mise en oeuvre obligatoire de janvier 2027.



La norme TOP TIER+ TM permet de répondre aux besoins des technologies de moteur modernes, en particulier les moteurs à injection directe d'essence (GDI).



Le Keropur AP 225-20 de BASF a passé avec succès tous les tests requis et fait actuellement l'objet d'une optimisation finale.



Keropur est conçu pour protéger les moteurs, améliorer l'économie de carburant et favoriser une combustion plus propre dans tous les systèmes d'injection.



' En proposant un produit qui respecte et dépasse les exigences strictes de TOP TIER+ TM et EPA LAC, nous aidons nos clients à garder une longueur d'avance sur les changements réglementaires tout en réduisant l'impact environnemental. ' a déclaré Christian Forster, directeur commercial des formulations chez BASF.