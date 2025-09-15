BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ; - matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ; - produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ; - produits agrochimiques (14,6%) ; - autres (4,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).