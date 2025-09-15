BASF annonce que sa division Performance Materials a obtenu la certification REDcert² pour ses dix sites de production en Europe, y compris l'usine de polyuréthanes de Malacky en Slovaquie.
Concrètement, REDcert² certifie la réduction de l'usage de ressources fossiles, soit par le recours à des matières premières renouvelables (Biomass Balance), soit via le recyclage chimique (ChemCycling®).
Le portefeuille plastiques techniques, polyuréthanes, polyuréthanes thermoplastiques et polymères spéciaux de la société pourra donc désormais être proposé sous forme certifiée en Europe.
BASF ajoute que ce programme s'inscrit dans la continuité du passage de tous ses sites européens à l'électricité renouvelable début 2025.
BASF obtient la certification REDcert² pour une dizaine de sites en Europe
Publié le 15/09/2025 à 12:16
