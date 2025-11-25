BASF annonce la mise en service d'une nouvelle ligne de production de dispersants haute performance à Nankin (Chine) basée sur la technologie Controlled Free Radical Polymerization (CFRP). Celle-ci permettra à la société de renforcer la fiabilité et la flexibilité de l'approvisionnement mondial, en complément du site de Heerenveen, aux Pays-Bas.
La technologie CFRP permet d'obtenir de meilleures performances colorimétriques pour les revêtements, encres et composites. Elle contribue également à proposer des produits à empreinte carbone réduite. Le Dr Stephan Kothrade, membre du directoire et Chief Technology Officer, souligne que cette installation permettra "de soutenir la demande croissante des marchés des revêtements industriels et de l'automobile".
Gops Pillay, président de la Global Operating Division, met en avant l'agilité gagnée grâce au renforcement de la production en Asie, tandis que Sylvain Huguenard, vice-président Global Additives, estime que l'introduction de la technologie CFRP à Nanjing consolide l'avantage compétitif du groupe.
Cette expansion renforce le rôle stratégique du site, actif depuis 2007, dans le développement durable du secteur en Asie-Pacifique.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
