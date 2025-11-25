BASF ouvre une nouvelle ligne de production de dispersants à Nankin (Chine)

BASF annonce la mise en service d'une nouvelle ligne de production de dispersants haute performance à Nankin (Chine) basée sur la technologie Controlled Free Radical Polymerization (CFRP). Celle-ci permettra à la société de renforcer la fiabilité et la flexibilité de l'approvisionnement mondial, en complément du site de Heerenveen, aux Pays-Bas.



La technologie CFRP permet d'obtenir de meilleures performances colorimétriques pour les revêtements, encres et composites. Elle contribue également à proposer des produits à empreinte carbone réduite. Le Dr Stephan Kothrade, membre du directoire et Chief Technology Officer, souligne que cette installation permettra "de soutenir la demande croissante des marchés des revêtements industriels et de l'automobile".



Gops Pillay, président de la Global Operating Division, met en avant l'agilité gagnée grâce au renforcement de la production en Asie, tandis que Sylvain Huguenard, vice-président Global Additives, estime que l'introduction de la technologie CFRP à Nanjing consolide l'avantage compétitif du groupe.



Cette expansion renforce le rôle stratégique du site, actif depuis 2007, dans le développement durable du secteur en Asie-Pacifique.