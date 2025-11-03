BASF regroupe sa production asiatique de PolyTHF en Chine

BASF annonce la consolidation de son activité asiatique de polytétrahydrofurane (PolyTHF) sur son site de Caojing, en Chine, et la fermeture de son unité de production d'Ulsan, en Corée du Sud, prévue d'ici 2026. Cette décision répond à la surcapacité structurelle du marché mondial des fibres chimiques.



L'opération s'inscrit dans la stratégie 'Winning Ways' de révision de l'empreinte industrielle mondiale afin d'améliorer la compétitivité. BASF continuera d'assurer un approvisionnement fiable en PolyTHF grâce à ses sites de Caojing, Ludwigshafen (Allemagne) et Geismar (États-Unis), totalisant une capacité annuelle de 250 000 tonnes.



Le PolyTHF est un composant clé pour la production de fibres élastiques spandex et élasthanne utilisées dans les textiles techniques et les vêtements de sport.