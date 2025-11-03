BASF annonce la consolidation de son activité asiatique de polytétrahydrofurane (PolyTHF) sur son site de Caojing, en Chine, et la fermeture de son unité de production d'Ulsan, en Corée du Sud, prévue d'ici 2026. Cette décision répond à la surcapacité structurelle du marché mondial des fibres chimiques.
L'opération s'inscrit dans la stratégie 'Winning Ways' de révision de l'empreinte industrielle mondiale afin d'améliorer la compétitivité. BASF continuera d'assurer un approvisionnement fiable en PolyTHF grâce à ses sites de Caojing, Ludwigshafen (Allemagne) et Geismar (États-Unis), totalisant une capacité annuelle de 250 000 tonnes.
Le PolyTHF est un composant clé pour la production de fibres élastiques spandex et élasthanne utilisées dans les textiles techniques et les vêtements de sport.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
