BASF annonce la nomination de Mary Kurian et Livio Tedeschi au directoire à compter du 1er mai 2026, dans le cadre de l'évolution de sa stratégie 'Winning Ways'.
Mary Kurian prendra la direction des segments Chimie et Nutrition & Care, tandis que Livio Tedeschi dirigera le pôle Agricultural Solutions, qu'il accompagnera vers une introduction partielle en Bourse. Michael Heinz, l'un des plus anciens membres du directoire exécutif du groupe, fera valoir ses droits à la retraite le 30 avril 2026. Dr. Kurt Bock, président du conseil de surveillance, souligne l'expertise internationale de Mary Kurian et la capacité de Tedeschi à conduire la division agricole 'vers une nouvelle phase de succès'. Cette réorganisation s'accompagne d'une nouvelle répartition des responsabilités entre les sept membres du directoire, sous la présidence de Markus Kamieth.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
