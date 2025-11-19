BASF annonce l'extension de sa capacité de production d'Alkyl Polyglucosides (APG) avec une nouvelle unité sur son site de Bangpakong, en Thaïlande, afin de soutenir la demande croissante en tensioactifs durables dans la région.
L'entreprise entend ainsi gagner en agilité et en flexibilité grâce à un maillage industriel renforcé en Asie. Mary Kurian, Présidente Care Chemicals, souligne que cet investissement renforce son engagement à être un partenaire fiable pour les marchés de la cosmétique, de l'entretien et de l'industrie.
Cette montée en puissance complète le réseau mondial d'APG déjà présent en Allemagne, en Chine et aux États-Unis, où une nouvelle ligne à Cincinnati sera opérationnelle en 2026.
Les APG, tensioactifs biosourcés et biodégradables issus de matières premières renouvelables, offrent une grande polyvalence pour de multiples applications.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
