BASF signe un accord de collaboration stratégique avec l'américain IFF

BASF a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec l'américain International Flavors & Fragrances (IFF) dans le but de concevoir de nouveaux systèmes enzymatiques et polymères biosourcés destinés aux produits de grande consommation.



Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent vouloir accélérer le développement de la plateforme d'entretien ménager 'Designed Enzymatic Biomaterials' mise au point par IFF en vue de créer des technologies enzymatiques de nouvelle génération pour des applications dans les textiles, la vaisselle, les soins personnels et le nettoyage industriel.



Cette collaboration vise à mettre au point des solutions durables, performantes, efficaces et à même de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et du marché, ajoutent-ils, précisant avoir l'intention de combiner les capacités chimiques avancées de BASF et l'expertise d'IFF en matière de biotechnologie et en ingénierie des protéines.