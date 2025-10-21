BASF a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec l'américain International Flavors & Fragrances (IFF) dans le but de concevoir de nouveaux systèmes enzymatiques et polymères biosourcés destinés aux produits de grande consommation.
Dans un communiqué, les deux partenaires expliquent vouloir accélérer le développement de la plateforme d'entretien ménager 'Designed Enzymatic Biomaterials' mise au point par IFF en vue de créer des technologies enzymatiques de nouvelle génération pour des applications dans les textiles, la vaisselle, les soins personnels et le nettoyage industriel.
Cette collaboration vise à mettre au point des solutions durables, performantes, efficaces et à même de répondre à l'évolution des attentes des consommateurs et du marché, ajoutent-ils, précisant avoir l'intention de combiner les capacités chimiques avancées de BASF et l'expertise d'IFF en matière de biotechnologie et en ingénierie des protéines.
BASF SE est le n° 1 mondial de l'industrie chimique. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits fonctionnels (44,1%) : catalyseurs (38,9% du CA), matériaux de performance (23,9%), monomères (22,7%), et revêtements (14,5%) ;
- matériaux hautes performances (21,6%) : produits chimiques de soins (33,1% du CA), dispersions et pigments (31,8%), produits chimiques de performance (20,8%) et produits de nutrition (14,3%) ;
- produits chimiques (15%) : produits pétrochimiques (71,5% du CA) et produits intermédiaires (28,5%) ;
- produits agrochimiques (14,6%) ;
- autres (4,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,9%), Europe (27,9%), Amérique du Nord (27,3%), Asie-Pacifique (25,4%) et Amérique du Sud-Afrique-Moyen Orient (9,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.