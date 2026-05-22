Bastide annonce avoir signé un accord portant sur la cession de sa filiale New Medical Concept, holding du groupe français EXPERF, spécialisé dans la perfusion et la nutrition à domicile, à Sapio Group, une opération qui demeure soumise aux conditions suspensives usuelles.
Depuis son intégration au sein du groupe en 2017, EXPERF a connu une croissance soutenue de son activité, marquée par un doublement de son chiffre d'affaires. Il exploite désormais un réseau de 28 agences et a généré un chiffre d'affaires de 42 MEUR sur l'exercice 2024-2025.
La cession d'EXPERF s'inscrit dans la stratégie d'arbitrage d'actifs et d'optimisation du portefeuille d'activités de Bastide et permettra de cristalliser la valeur significative créée depuis l'acquisition d'EXPERF, tout en renforçant la structure financière du groupe.
Cette cession, réalisée en numéraire, permettra ainsi de poursuivre le désendettement, de réduire les frais financiers et d'améliorer le ratio de levier financier (post IFRS 16), qui devrait s'établir à un niveau légèrement supérieur à 2,5 fois post opération, contre 2,77 fois à fin 2025.
Compte tenu de la date attendue de déconsolidation, cette cession n'aura pas d'impact significatif sur le chiffre d'affaires publié de l'exercice en cours (clos fin juin 2026), dont l'objectif est maintenu à au moins 510 MEUR, avec une marge opérationnelle autour de 9,0%.
Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- équipements et services de maintien à domicile : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ;
- équipements et services d'assistance respiratoire : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ;
- équipements et services de perfusion et de nutrition : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (61% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (39%).
92,6% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.