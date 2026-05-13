Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025-2026 s'élève à 131,5 MEUR, en croissance de +5,0% et de +5,2% en organique incluant l'impact ponctuellement défavorable de la réforme VPH (Véhicules pour Personnes Handicapées) sur l'activité en Magasins.

La croissance de l'activité " Maintien à Domicile " ressort en hausse de +2,5% sur le trimestre (contre +6,5% au 1er semestre 2025-2026).

Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), affichent une croissance de +6,5% sur la période (+6,8% en organique). Elles représentent 62,4% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice ressort à 391,9 MEUR, soit une hausse de +7,0% dont +7,2% en organique.

Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : un chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR et une marge opérationnelle maintenue autour de 9,0 %.