Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025-2026 s'élève à 131,5 MEUR, en croissance de +5,0% et de +5,2% en organique incluant l'impact ponctuellement défavorable de la réforme VPH (Véhicules pour Personnes Handicapées) sur l'activité en Magasins.
La croissance de l'activité " Maintien à Domicile " ressort en hausse de +2,5% sur le trimestre (contre +6,5% au 1er semestre 2025-2026).
Les activités de prestations de santé à domicile (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Diabète-Stomathérapie), affichent une croissance de +6,5% sur la période (+6,8% en organique). Elles représentent 62,4% du chiffre d'affaires.
Le chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice ressort à 391,9 MEUR, soit une hausse de +7,0% dont +7,2% en organique.
Le groupe confirme ainsi ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : un chiffre d'affaires d'au moins 510 MEUR et une marge opérationnelle maintenue autour de 9,0 %.
Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- équipements et services de maintien à domicile : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ;
- équipements et services d'assistance respiratoire : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ;
- équipements et services de perfusion et de nutrition : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (61% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (39%).
92,6% du CA est réalisé en France.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.