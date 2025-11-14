Bastide Le Confort Médical gagne près de 4% après l'annonce par le prestataire de soins à domicile d'un premier trimestre 2025-26 solide, avec un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 126,3 millions d'euros (+8,3% en organique).
Malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril, les activités de prestations de santé à domicile (61,3% du total) ont maintenu un rythme de croissance organique élevé à +10,7%.
La croissance de l'activité maintien à domicile s'est poursuivie avec une progression organique de 4,7%, 'portée par la dynamique positive de l'ensemble des activités et la bonne performance du segment des collectivités'.
'Ce bon démarrage d'exercice conforte l'objectif prudent d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 510 MEUR couplé à une marge préservée autour de 9%', affirme Bastide, confiant aussi dans sa capacité à réduire davantage son endettement.
Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services :
- équipements et services de maintien à domicile : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ;
- équipements et services d'assistance respiratoire : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ;
- équipements et services de perfusion et de nutrition : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (61% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (39%).
92,6% du CA est réalisé en France.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.