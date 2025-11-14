Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. L'activité s'organise autour de 3 familles de produits et services : - équipements et services de maintien à domicile : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ; - équipements et services d'assistance respiratoire : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ; - équipements et services de perfusion et de nutrition : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de services (61% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (39%). 92,6% du CA est réalisé en France.