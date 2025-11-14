Bastide Le Confort Médical gagne près de 4% après l'annonce par le prestataire de soins à domicile d'un premier trimestre 2025-26 solide, avec un chiffre d'affaires en croissance de 8% à 126,3 millions d'euros (+8,3% en organique).

Malgré l'impact de la baisse tarifaire de 5% sur l'apnée du sommeil depuis le 1er avril, les activités de prestations de santé à domicile (61,3% du total) ont maintenu un rythme de croissance organique élevé à +10,7%.

La croissance de l'activité maintien à domicile s'est poursuivie avec une progression organique de 4,7%, 'portée par la dynamique positive de l'ensemble des activités et la bonne performance du segment des collectivités'.

'Ce bon démarrage d'exercice conforte l'objectif prudent d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 510 MEUR couplé à une marge préservée autour de 9%', affirme Bastide, confiant aussi dans sa capacité à réduire davantage son endettement.