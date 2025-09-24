Bastide annonce la finalisation de la cession de sa filiale britannique Baywater Healthcare, spécialisée dans l'assistance respiratoire, à Sapio Group. Acquise en 2018, Baywater a doublé son chiffre d'affaires, passant de 27 MEUR en 2017 à près de 60 MEUR sur l'exercice 2024-2025 (proforma).
Vincent Bastide, Président Directeur Général, déclare que cette opération permettra 'd'extérioriser la valeur créée tout en réduisant significativement la dette du Groupe'.
Il souligne également que ce succès illustre la pertinence de la stratégie d'acquisitions ciblées et la capacité de Bastide à maximiser la valeur de ses actifs.
24/09/2025
