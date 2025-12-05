British American Tobacco (BAT) annonce avoir finalisé la cession, via un placement accéléré, de 187,5 millions actions ordinaires d'ITC Hotels, l'une des principales chaînes hôtelières en Inde, soit 9% du capital. L'opération génère un produit net de 38,2 milliards de roupies indiennes (INR), équivalent à environ 315 millions de livres sterling (ou 360 MEUR).

Le groupe précise que ces fonds contribueront à ramener l'endettement net ajusté dans sa fourchette cible de 2 à 2,5 fois l'EBITDA ajusté (corrigé du périmètre canadien) d'ici fin 2026.

À l'issue de cette opération, BAT conserve une participation d'environ 6,3% dans ITC Hotels.

Le titre BAT évolue en très léger repli ce matin (-0,1%) mais enregistre une progression impressionnante de 50% depuis le début de l'année.