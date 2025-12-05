British American Tobacco (BAT) annonce avoir finalisé la cession, via un placement accéléré, de 187,5 millions actions ordinaires d'ITC Hotels, l'une des principales chaînes hôtelières en Inde, soit 9% du capital. L'opération génère un produit net de 38,2 milliards de roupies indiennes (INR), équivalent à environ 315 millions de livres sterling (ou 360 MEUR).
Le groupe précise que ces fonds contribueront à ramener l'endettement net ajusté dans sa fourchette cible de 2 à 2,5 fois l'EBITDA ajusté (corrigé du périmètre canadien) d'ici fin 2026.
À l'issue de cette opération, BAT conserve une participation d'environ 6,3% dans ITC Hotels.
Le titre BAT évolue en très léger repli ce matin (-0,1%) mais enregistre une progression impressionnante de 50% depuis le début de l'année.
British American Tobacco p.l.c. figure parmi les principaux producteurs de tabac mondiaux. Le groupe produit également des cigares, du tabac à rouler et à pipe, ainsi que des cigarettes électroniques.
En 2024, le groupe a commercialisé 505 milliards de cigarettes (détention d'un portefeuille de plus de 200 marques, dont Lucky Strike, Dunhill, Kent, Pall Mall, Kool et Rothmans).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43,6%), Amériques et Europe (35,7%) et Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (20,7%).
