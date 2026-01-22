BAT confirme son attractivité sociale avec une 9e certification mondiale consécutive
Le groupe assoit sa réputation d'employeur de référence en obtenant, pour la neuvième année d'affilée, le label de l'organisme international de certification en ressources humaines Top Employers Institute.
Publié le 22/01/2026 à 11:25
Cora Koppe-Stahrenberg, directrice des ressources humaines chez BAT, souligne que ce résultat reflète un "engagement indéfectible à créer un environnement inclusif, solidaire et performant".
Adrian Seligman, directeur général de Top Employers Institute, précise que BAT se distingue par son aptitude rare à "aligner sa stratégie humaine à l'échelle mondiale" tout en restant pertinente localement.
Le titre gagne 1,7% ce matin à Londres et signe une progression de l'ordre de 2,5% depuis le début de l'année.