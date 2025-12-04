British American Tobacco (BAT) annonce que ses filiales Tobacco Manufacturers (India) Ltd, Myddleton Investment Company Ltd et Rothmans International Enterprises Ltd, ont l'intention de vendre entre 7 et 15,3% du capital d'ITC Hotels.
Ces participations seront cédées à des investisseurs via un processus accéléré de constitution de livre, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Le nombre final d'actions vendues sera déterminé afin d'optimiser le résultat global pour BAT.
"Les recettes seront utilisées pour progresser dans le corridor d'endettement ajusté de 2 à 2,5 fois pour la dette nette ajustée/EBITDA ajusté (ajusté pour le Canada) d'ici la fin 2026", explique le groupe britannique de tabac.
Fondée en 1975, l'activité d'ITC Hotels s'est développée pour englober plus de 140 hôtels répartis dans 90 destinations du sous-continent indien. Suite à sa scission d'ITC Limited, ITC Hotels est cotée en bourse depuis janvier 2025.
British American Tobacco p.l.c. figure parmi les principaux producteurs de tabac mondiaux. Le groupe produit également des cigares, du tabac à rouler et à pipe, ainsi que des cigarettes électroniques.
En 2024, le groupe a commercialisé 505 milliards de cigarettes (détention d'un portefeuille de plus de 200 marques, dont Lucky Strike, Dunhill, Kent, Pall Mall, Kool et Rothmans).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43,6%), Amériques et Europe (35,7%) et Asie-Pacifique-Moyen-Orient-Afrique (20,7%).
