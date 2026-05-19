Pour la banque d'investissement américaine, le titre de la société spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'immunothérapies contre le cancer et de vaccins dispose toujours d'une valorisation attrayante. Elle estime que la décote provient de la franchise "Public Preparedness" (préparation aux urgences de sante publique) qui est liée à la constitution de stocks gouvernementaux et est par nature imprévisible.
Les analystes indiquent toutefois que la direction de Bavarian Nordic s'efforce de résoudre ce problème par le biais de fusions-acquisitions et pensent que la capacité d'investissement pour des transactions s'élève à environ 1,2 milliard de dollars d'ici la fin 2026.
En outre, si les opportunités d'opérations de fusion-acquisition mettaient du temps à se concrétiser, la société pourrait décider de procéder à des rachats d'actions.
La recommandation de Jefferies reste à l'achat, et l'objectif de cours a été réhaussé de 275 à 280 couronnes danoises.
Bavarian Nordic A/S est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'immunothérapies contre le cancer et de vaccins destinés à la prévention et au traitement des maladies infectieuses.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (97,2%) et de services (2,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (43,2%), Allemagne (18,6%), France (11,6%), Canada (3,6%), Royaume Uni (3,4%), Finlande (2,9%), Singapour (2,2%), Suisse (1,7%), Australie (1,3%), Arabie Saoudite (1,2%), Espagne (0,6%), et autres (9,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.