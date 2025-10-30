Baxter International a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice et de croissance du chiffre d’affaires pour 2025, en raison des conséquences persistantes de l’ouragan Helene sur son site de North Cove, en Caroline du Nord. Ce site, crucial pour l’approvisionnement en solutions intraveineuses et produits de dialyse péritonéale, reste affecté par des difficultés opérationnelles depuis les inondations de l’an dernier. L’action du groupe chute de plus de 14% en durant la séance à la suite de cette annonce.

Le bénéfice ajusté pour l’année est désormais attendu entre 2,35 et 2,40 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,42 à 2,52 dollars. La croissance du chiffre d’affaires est révisée à 4%–5%, contre 6%–7% auparavant. Le PDG Andrew Hider a reconnu qu’un important travail restait à faire pour stabiliser les opérations. Cette révision intervient alors que le secteur est également confronté à une enquête fédérale sur les importations de dispositifs médicaux, augmentant l’incertitude réglementaire.

Au troisième trimestre, Baxter a enregistré un chiffre d’affaires de 2,84 milliards de dollars, légèrement en deçà des attentes (2,88 milliards), mais a dépassé les prévisions de bénéfice ajusté avec 69 cents par action, contre 60 cents attendus. Si les ventes de produits médicaux ont reculé de 1% sur un an, les branches pharmaceutiques et technologiques ont progressé respectivement de 7% et 3%, confirmant une performance contrastée selon les segments.