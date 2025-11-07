Le conseil de surveillance de Bayer a nommé Judith Hartmann au conseil d'administration de la société, à compter du 1er mars 2026. Elle succédera à Wolfgang Nickl en tant que Chief Financial Officer (CFO) de l'entreprise le 1er juin 2026.
Judith Hartmann est actuellement associé d'exploitation chez Sandbrook Capital, une société d'investissement privée axée sur la création d'entreprises d'infrastructure climatique.
Auparavant, elle a occupé les postes de Directrice Financière et de Directrice Générale Adjointe (CEO) d'Engie et de Directrice Financière du Groupe Bertelsmann, une société de médias, de services et d'éducation basée en Allemagne.
Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise technologique américaine General Electric (GE) aux États-Unis, en Europe et au Brésil.
' Avec Judith Hartmann, Bayer se dote d'une dirigeante très accomplie dotée d'une vaste expérience internationale. Elle apporte à la fois une vision stratégique et de solides compétences opérationnelles ', a déclaré le professeur Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance de Bayer.
Judith Hartmann occupe le poste de CFO, Executive VP-United Kingdom & Ireland chez ENGIE SA. Elle est également membre du conseil d'administration d'Unilever Plc, Electrabel SA et Unilever International Holdings NV.
Par le passé, Mme Hartmann a occupé les postes de directrice générale de Ge Healthcare Latam, de directrice financière de Bertelsmann SE & Co. KGaA, membre du conseil d'administration de Bertelsmann Management SE et directrice financière de General Electric Germany.
Elle a obtenu un diplôme d'études supérieures et un doctorat de l'université d'économie et de commerce de Vienne.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
