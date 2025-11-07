Bayer a nommé une nouvelle directrice financière

Le conseil de surveillance de Bayer a nommé Judith Hartmann au conseil d'administration de la société, à compter du 1er mars 2026. Elle succédera à Wolfgang Nickl en tant que Chief Financial Officer (CFO) de l'entreprise le 1er juin 2026.



Judith Hartmann est actuellement associé d'exploitation chez Sandbrook Capital, une société d'investissement privée axée sur la création d'entreprises d'infrastructure climatique.



Auparavant, elle a occupé les postes de Directrice Financière et de Directrice Générale Adjointe (CEO) d'Engie et de Directrice Financière du Groupe Bertelsmann, une société de médias, de services et d'éducation basée en Allemagne.



Plus tôt dans sa carrière, elle a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise technologique américaine General Electric (GE) aux États-Unis, en Europe et au Brésil.



' Avec Judith Hartmann, Bayer se dote d'une dirigeante très accomplie dotée d'une vaste expérience internationale. Elle apporte à la fois une vision stratégique et de solides compétences opérationnelles ', a déclaré le professeur Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance de Bayer.