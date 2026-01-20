Bayer a signé un accord de collaboration de cinq ans avec VUMC

Bayer et Vanderbilt University Medical Center (VUMC) ont annoncé avoir conclu un accord de collaboration de cinq ans pour faire progresser les traitements des maladies cardiovasculaires et rénales.



La collaboration exploitera la plateforme de ressources de VUMC, y compris ses ensembles de données complets hébergés dans la collection BioVU de Vanderbilt d'ADN et de plasma, afin de permettre des analyses basées sur les données et d'accélérer la découverte et le développement.



Il combinera l'expertise de Bayer en découverte de médicaments et sciences translationnelles avec la vaste connaissance préclinique et clinique de VUMC.



" Collaborer avec VUMC souligne notre engagement à faire progresser la médecine de précision et à favoriser des partenariats qui intègrent des capacités de recherche de classe mondiale avec une expertise en développement de premier plan dans l'industrie. " a déclaré Juergen Eckhardt, M.D., responsable du développement commercial et des licences chez Bayer Pharmaceuticals.



" VUMC compte de nombreux professeurs de recherche reconnus internationalement ainsi que des ressources de données profondes et uniques qui permettent la découverte et le développement pharmaceutiques ", a déclaré Ken Holroyd, M.D., titulaire de la direction Brock Family pour l'innovation appliquée et vice-président pour le transfert technologique à VUMC.