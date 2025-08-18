Bayer fait part d'accords de principe conclus par Monsanto pour résoudre toutes les affaires du Sky Valley Education Center, représentant plus de 200 plaignants au total, à l'exception des verdicts défavorables antérieurs qui restent en appel.
Le groupe allemand rappelle que les affaires du Sky Valley Education Center impliquent des allégations de blessures dues à l'exposition à des biphényles polychlorés (BPC) sur le campus de cette école située dans l'État de Washington.
Les modalités sont confidentielles et assujetties à l'approbation de règlement définitifs par les parties. Le coût des règlements supplémentaires est couvert par la provision pour litiges relatifs aux BPC prise au deuxième trimestre.
Bayer : accords de principes sur des litiges liés aux BPC
Publié le 18/08/2025 à 14:15
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager