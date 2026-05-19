Les autorités sanitaires américaines (FDA) ainsi que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ont accepté les demandes de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Le traitement concerné est l'Asundexian, destiné à la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques chez les patients ayant subi un AVC ischémique non cardioembolique ou un accident ischémique transitoire.
En outre, aux États-Unis, la FDA a accordé à ce produit le statut d'examen prioritaire.
Pour le docteur Christian Rommel, responsable de la recherche et du développement au sein de la division Pharmaceuticals de Bayer : "L'acceptation de ces demandes sur des marchés clés représente une nouvelle étape majeure dans le développement de l'Asundexian et dans notre engagement en faveur de la prévention secondaire de l'AVC. Plus de 90 millions de personnes dans le monde vivent avec les séquelles d'un AVC, ce qui souligne son impact majeur sur la santé publique".
La société a également rappelé qu'elle poursuivait le dépôt de demandes d'autorisation de mise sur le marché pour ce traitement à travers le monde. Le Centre d'évaluation des médicaments de Chine (CDE) a lui aussi récemment accepté la demande d'autorisation de mise sur le marché de Bayer pour l'Asundexian et lui a accordé le statut d'examen prioritaire.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.