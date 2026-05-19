Bayer annonce de bonnes nouvelles pour son produit Asundexian

Peu après l'ouverture, le titre Bayer s'affiche dans le vert (+1,16 %, à 38,27 euros), soutenu notamment par une bonne nouvelle réglementaire aux Etats-Unis et au Japon.

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ainsi que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales ont accepté les demandes de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Le traitement concerné est l'Asundexian, destiné à la prévention des accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques chez les patients ayant subi un AVC ischémique non cardioembolique ou un accident ischémique transitoire.



En outre, aux États-Unis, la FDA a accordé à ce produit le statut d'examen prioritaire.



Pour le docteur Christian Rommel, responsable de la recherche et du développement au sein de la division Pharmaceuticals de Bayer : "L'acceptation de ces demandes sur des marchés clés représente une nouvelle étape majeure dans le développement de l'Asundexian et dans notre engagement en faveur de la prévention secondaire de l'AVC. Plus de 90 millions de personnes dans le monde vivent avec les séquelles d'un AVC, ce qui souligne son impact majeur sur la santé publique".



La société a également rappelé qu'elle poursuivait le dépôt de demandes d'autorisation de mise sur le marché pour ce traitement à travers le monde. Le Centre d'évaluation des médicaments de Chine (CDE) a lui aussi récemment accepté la demande d'autorisation de mise sur le marché de Bayer pour l'Asundexian et lui a accordé le statut d'examen prioritaire.