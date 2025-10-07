Bayer annonce des résultats positifs pour le traitement de la maladie de Parkinson

Bayer et sa filiale BlueRock Therapeutics annonce des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson.



La thérapie cellulaire expérimentale bemdaneprocel continue de démontrer un profil d'innocuité favorable à 36 mois chez les participants à l'essai de phase I.



' Les nouvelles données sur 3 ans constituent une prochaine étape essentielle pour évaluer la sécurité à long terme. Bien qu'il faille faire preuve de prudence dans l'interprétation des tendances positives des résultats cliniques, les premiers signaux sont là, en particulier dans la cohorte à dose plus élevée, et le prochain essai clinique exPDite-2 devrait apporter un éclairage supplémentaire sur les avantages potentiels' a déclaré Claire Henchcliffe, MD, présidente du département de neurologie de l'UC Irvine School of Medicine à l'Université de Californie à Irvine et l'un des chercheurs principaux de l'étude. .



' Les données de 36 mois de cette étude de phase I soulignent notre espoir que le bemdaneprocel pourrait être une option thérapeutique potentiellement significative et durable pour traiter les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ', a déclaré Gabi Belfort, MD, PhD, vice-présidente principale et chef de produit bemdaneprocel chez BlueRock Therapeutics.