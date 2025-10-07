Bayer et sa filiale BlueRock Therapeutics annonce des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson.
La thérapie cellulaire expérimentale bemdaneprocel continue de démontrer un profil d'innocuité favorable à 36 mois chez les participants à l'essai de phase I.
' Les nouvelles données sur 3 ans constituent une prochaine étape essentielle pour évaluer la sécurité à long terme. Bien qu'il faille faire preuve de prudence dans l'interprétation des tendances positives des résultats cliniques, les premiers signaux sont là, en particulier dans la cohorte à dose plus élevée, et le prochain essai clinique exPDite-2 devrait apporter un éclairage supplémentaire sur les avantages potentiels' a déclaré Claire Henchcliffe, MD, présidente du département de neurologie de l'UC Irvine School of Medicine à l'Université de Californie à Irvine et l'un des chercheurs principaux de l'étude. .
' Les données de 36 mois de cette étude de phase I soulignent notre espoir que le bemdaneprocel pourrait être une option thérapeutique potentiellement significative et durable pour traiter les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ', a déclaré Gabi Belfort, MD, PhD, vice-présidente principale et chef de produit bemdaneprocel chez BlueRock Therapeutics.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
