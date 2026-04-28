Bayer dans le rouge, les analystes réagissent à l'audience devant la Cour suprême
Bayer signe l'une des plus fortes baisses du DAX 40 avec un repli de 3,24%, à 37,14 euros. Les investisseurs se montrent plutôt prudents après le début de l'audience devant la Cour suprême des Etats-Unis concernant les litiges sur le Roundup.
Les analystes d'AlphaValue ont globalement tendance à croire que "le verdict de la Cour suprême pourrait pencher en faveur de Bayer car 1/ les arguments de Bayer semblent fondés, son produit ayant reçu le feu vert de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) qui n'a pas recommandé d'avertissement contre le cancer dans les exigences d'étiquetage, et il serait peu cohérent d'avoir des exigences d'étiquetage différentes pour chacun des 50 Etats américains ; et 2/ l'administration Trump soutient Bayer dans ces litiges".
De leur côté, les équipes de mwb research considèrent que cette audience est neutre voire légèrement constructive pour Bayer en venant soutenir la stratégie de litige sur le Roundup. Dans le meilleur des cas, un arrêt favorable pourrait renforcer la position juridique de Bayer et réduire l'incertitude liée à sa trésorerie. En attendant, mwb research maintient sa recommandation à l'achat sur le titre du groupe allemand, avec un objectif de cours de 52 euros, anticipant un potentiel de revalorisation de multiple de valorisation.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.