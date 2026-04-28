Bayer dans le rouge, les analystes réagissent à l'audience devant la Cour suprême

Bayer signe l'une des plus fortes baisses du DAX 40 avec un repli de 3,24%, à 37,14 euros. Les investisseurs se montrent plutôt prudents après le début de l'audience devant la Cour suprême des Etats-Unis concernant les litiges sur le Roundup.

Les analystes d'AlphaValue ont globalement tendance à croire que "le verdict de la Cour suprême pourrait pencher en faveur de Bayer car 1/ les arguments de Bayer semblent fondés, son produit ayant reçu le feu vert de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) qui n'a pas recommandé d'avertissement contre le cancer dans les exigences d'étiquetage, et il serait peu cohérent d'avoir des exigences d'étiquetage différentes pour chacun des 50 Etats américains ; et 2/ l'administration Trump soutient Bayer dans ces litiges".



De leur côté, les équipes de mwb research considèrent que cette audience est neutre voire légèrement constructive pour Bayer en venant soutenir la stratégie de litige sur le Roundup. Dans le meilleur des cas, un arrêt favorable pourrait renforcer la position juridique de Bayer et réduire l'incertitude liée à sa trésorerie. En attendant, mwb research maintient sa recommandation à l'achat sur le titre du groupe allemand, avec un objectif de cours de 52 euros, anticipant un potentiel de revalorisation de multiple de valorisation.