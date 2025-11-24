Parmi les principales variations européennes du jour, Aedas Homes bondit après l'espoir d'une surenchère de Neinor à 24 EUR par action. Bayer grimpe avec des résultats prometteurs pour l'asundexian. GlobalData profite d'un rachat d'actions massif, Ubisoft sécurise 1,16 MdEUR via Tencent. Circus chute sur un avertissement. Julius Bär souffre de nouvelles provisions.

Actions en hausse

Aedas Homes (+11%) : Neinor Homes prévoit de lancer une seconde offre à 24 euros par action sur Aedas Homes si son offre à 21,335 euros n'obtenait pas l'apport d'actions représentant plus de 50% du capital.

Bayer (+9%) : la division pharma sécurise une avancée majeure avec un essai positif pour asundexian, un candidat-médicament qui réduit le risque d’AVC. Une excellente nouvelle après un revers pour le traitement, qui a le potentiel pour devenir un blockbuster.

GlobalData (+7%) : le groupe britannique profite de l'annonce d'un rachat d'actions de 10 MdsGBP.

Siemens Energy (+4%) : Bankhaus Metzler a relevé sa recommandation de conserver à acheter en visant 130 EUR. Plusieurs analystes ont révisé leurs anticipations après la journée investisseurs du groupe allemand.

Ubisoft (+4%) : l'investissement de Tencent dans l'entité Ubisoft Nova SAS est finalisé, sécurisant ainsi un investissement en numéraire de 1,16 milliard d'euros de la part du groupe chinois. Ubisoft Nova, sous le nom "Vantage Studios", est bâtie autour des franchises Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six. Tencent détiendra 26,32% du studio.

Nemetschek (+4%) : Jefferies a démarré le suivi à l'achat en visant 110 EUR. La société "offre une exposition intéressante au secteur des logiciels de construction, qui reste l'un des secteurs les moins matures en matière de pénétration numérique", note le bureau d'études, qui pense que Nemetschek peut continuer à enregistrer l'un des taux de croissance les plus élevés du secteur.

Stellantis (+3%) : Evercore ISI reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 9 à 10 EUR. Goldman Sachs a reprise le suivi à neutre en visant 9 EUR.

Actions en baisse

Circus (-7%) : la société robotique allemande chute après un avertissement. Le management a prévenu que son EBITDA devrait être négatif entre 6 et 8 millions d'euros cette année et que la société envisage une augmentation de capital.

La défense : Renk, Rheinmetall, TKMS, Hensoldt (-3%)… La perspective d'une fin de conflit en Ukraine pèse sur les entreprise de l'armement. Le secteur subit des dégagements après avoir été tiré vers le haut depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Julius Bär (-3%) : la banque a passé 149 millions de francs suisses de provisions supplémentaires, finalisant une revue de crédit destinée à régler ses problèmes hérités et à recentrer son portefeuille. Julius Bär prévient toutefois que son bénéfice net 2025 sera inférieur à celui de 2024 et qu’elle ne reprendra pas les rachats d’actions avant au moins fin février, dans l’attente des discussions avec la FINMA.

Icade (-2%) : Barclays abaisse sa recommandation à souspondérer contre surpondérer et son objectif de cours à 18 euros contre 25 euros.