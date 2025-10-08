Bayer annonce, en partenariat avec Kumquat Biosciences, le lancement d'un essai clinique de Phase I pour KQB548 (BAY 3771249), un inhibiteur expérimental ciblant les tumeurs porteuses de la mutation KRAS G12D, notamment dans les cancers du pancréas, du côlon et du poumon. Cette étude de première administration chez l'humain évaluera la tolérance et l'efficacité préliminaire du traitement.
Les mutations de KRAS concernent environ 25% des cancers humains, dont la variante G12D reste sans solution thérapeutique efficace.
Selon Dominik Ruettinger, responsable mondial de la recherche en oncologie chez Bayer, ce développement 'représente une étape importante vers des options thérapeutiques de précision pour les patients atteints de cancers liés à KRAS G12D'.
Dr Nicolas Acquavella, de Kumquat, souligne que le démarrage rapide de l'essai illustre l'engagement de la biotech à proposer des traitements innovants contre ces tumeurs à fort besoin médical.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
