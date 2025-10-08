Bayer évalue un inhibiteur expérimental ciblant les tumeurs présentes dans 25% des cancers

Bayer annonce, en partenariat avec Kumquat Biosciences, le lancement d'un essai clinique de Phase I pour KQB548 (BAY 3771249), un inhibiteur expérimental ciblant les tumeurs porteuses de la mutation KRAS G12D, notamment dans les cancers du pancréas, du côlon et du poumon. Cette étude de première administration chez l'humain évaluera la tolérance et l'efficacité préliminaire du traitement.



Les mutations de KRAS concernent environ 25% des cancers humains, dont la variante G12D reste sans solution thérapeutique efficace.



Selon Dominik Ruettinger, responsable mondial de la recherche en oncologie chez Bayer, ce développement 'représente une étape importante vers des options thérapeutiques de précision pour les patients atteints de cancers liés à KRAS G12D'.



Dr Nicolas Acquavella, de Kumquat, souligne que le démarrage rapide de l'essai illustre l'engagement de la biotech à proposer des traitements innovants contre ces tumeurs à fort besoin médical.