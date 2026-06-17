Bayer finalise le rachat du californien Perfuse Therapeutics dans l'ophtalmologie
Bayer a annoncé mercredi avoir bouclé l'acquisition de la société américaine Perfuse Therapeutics, une opération destinée à renforcer sa franchise dans l'ophtalmologie et dont le montant final pourrait se monter à près de 2,45 milliards de dollars.
La transaction va permettre au géant pharmaceutique allemand de mettre la main sur le PER-001, un projet d'implant intravitréal entré en phase II d'essais cliniques dans le traitement du glaucome et de la rétinopathie liée au diabète.
Dans son communiqué, Bayer souligne que le rachat de l'entreprise californienne va lui permettre d'étoffer son portefeuille de médicaments en cours de développement (pipeline) et de consolider ses activités ophtalmologiques.
Le laboratoire prévoit de verser un montant initial de 300 millions de dollars dans le cadre de l'opération.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,5%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (39,1%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,7%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,7%), Suisse (1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (22,9%), Etats-Unis (33,1%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,6%), Asie-Pacifique (8,9%), Brésil (9,6%) et Amérique latine (7,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.