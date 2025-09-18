Bayer : inauguration de son laboratoire dans les domaines des phytomédicaments

Bayer a célébré l'inauguration de son laboratoire dédié à l'innovation dans les domaines des phytomédicaments et des biotiques.



' Ce nouveau laboratoire offre à notre équipe de pointe des capacités de prototypage en interne, nous permettant d'innover plus efficacement et plus rapidement. ' a déclaré Chloé Picot, responsable du site de Darmstadt.



ce nouveau laboratoire va permettre le développement d'un nouveau remède naturel, l'Iberogast.



Iberogast est l'un des médicaments à base de plantes. Il permet le traitement des troubles gastro-intestinaux.



La nouvelle installation servira de centre de recherche et développement pour permettre l'innovation continue d'Iberogast et d'autres solutions à base de plantes et biotiques.



Thorsten Umland, responsable de la recherche et du développement en santé digestive chez Bayer, a ajouté : ' Le laboratoire facilitera le développement de solutions à base de plantes et de produits naturels, validées scientifiquement et auxquelles les consommateurs font confiance'.