Bayer lance deux nouvelle études contre la maladie de Parksinson

Bayer a annoncé lundi le lancement de deux nouvelles études cliniques, l'une portant sur une thérapie cellulaire et l'autre sur une thérapie génique, visant à traiter les formes modérées de la maladie de Parkinson.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique allemand déclare avoir débuté son essai de phase III conduit avec sa filiale BlueRock Therapeutics sur le bemdanéprocel, une thérapie expérimentale dérivée des cellules souches visant à remplacer les neurones qui produisent la dopamine détruits dans le cadre de la maladie de Parkinson.



Bayer indique avoir par ailleurs commencé à traiter un premier patient avec sa thérapie génique AB-1005, développée avec une autre des ses filiales biotechnologiques, AskBio, dans le cadre d'une étude de phase II devant être menée en Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.



Le laboratoire explique que cette double approche, combinant thérapies cellulaires et géniques, illustre sa vision stratégique visant à maximiser ses chances d'apporter un nouvel espoir thérapeutique aux plus de dix millions de patients actuellement touchés par la maladie, qui est aujourd'hui la seconde pathologie neurodégénérative la plus fréquente et au développement le plus rapide, derrière Alzheimer.



A la Bourse de Francfort, l'action Bayer progressait d'environ 0,4% suite à ces annonces, à comparer avec un repli de 0,6% pour l'indice DAX.