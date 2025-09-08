Bayer lance la plateforme Co.Lab AdVenture en Chine pour accélérer l'innovation biotech

Bayer annonce le lancement en Chine de Co.Lab AdVenture, une nouvelle plateforme intégrée à son réseau mondial d'incubateurs en sciences de la vie. Elle vise à connecter les start-up hébergées à des fonds de capital-risque internationaux afin de faciliter leur accès aux financements et réseaux d'investissement.



Les premiers partenaires incluent Shanghai Industrial Investment Capital, Legend Capital, IDG Capital et Bayland Capital. Ces acteurs apporteront conseils stratégiques et opportunités ciblées aux start-up résidentes.



Selon Juergen Eckhardt, responsable du Business Development chez Bayer Pharmaceuticals, cette initiative 'vise à renforcer les collaborations avec les innovateurs et accélérer les solutions transformantes pour répondre aux défis de santé mondiaux'.



Cette annonce s'inscrit dans la stratégie d'innovation ouverte de Bayer, qui développe déjà en Chine des partenariats académiques et mène plus de 80% de ses grands essais cliniques multicentriques dans le pays.