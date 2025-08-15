Bayer annonce la commercialisation aux États-Unis de sa marque Aspirina, numéro 1 des antidouleurs au Mexique, afin de cibler notamment la communauté hispanique.
Le groupe souligne l'attachement culturel et familial des consommateurs d'origine mexicaine et latino-américaine à ce produit, largement utilisé depuis des générations.
Aspirina affiche 99% de notoriété au Mexique, avec 67% d'utilisation régulière. Selon Mohamed Atef, directeur mondial de la marque Aspirin, cette extension de gamme répond à une stratégie centrée sur le consommateur et sur la reconnaissance des origines culturelles.
Aux États-Unis, Aspirina sera distribuée dans certains magasins Walmart et Walgreens, indique le laboratoire.
Bayer lance sa marque Aspirina sur le marché états-unien
Publié le 15/08/2025 à 16:00
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager