Ce lancement constitue un élément essentiel de son expansion stratégique sur le marché de la fraise, l'une des cultures fruitières à la croissance la plus rapide, et fait suite à l'acquisition par Bayer des actifs de fraises auprès de NIAB en 2023.
"L'introduction de cette nouvelle variété renforce l'engagement de Bayer à fournir des solutions innovantes aux producteurs de cultures protégées et établit une nouvelle norme en matière de culture de fruits tendres", affirme le groupe allemand.
Selon Bayer, sa nouvelle variété Baya Solara "répond directement aux défis de production pressants pour les producteurs, combinant un fort potentiel de rendement, une résistance aux maladies et une efficacité de main-d'oeuvre".
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
