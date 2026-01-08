Bayer lance sa variété de fraise Baya Solara

Bayer fait part du lancement de Baya Solara, la première variété commerciale de fraise de sa marque De Ruiter. Elle sera disponible pour les producteurs au Royaume-Uni, en Allemagne et au Benelux.

Ce lancement constitue un élément essentiel de son expansion stratégique sur le marché de la fraise, l'une des cultures fruitières à la croissance la plus rapide, et fait suite à l'acquisition par Bayer des actifs de fraises auprès de NIAB en 2023.



"L'introduction de cette nouvelle variété renforce l'engagement de Bayer à fournir des solutions innovantes aux producteurs de cultures protégées et établit une nouvelle norme en matière de culture de fruits tendres", affirme le groupe allemand.



Selon Bayer, sa nouvelle variété Baya Solara "répond directement aux défis de production pressants pour les producteurs, combinant un fort potentiel de rendement, une résistance aux maladies et une efficacité de main-d'oeuvre".