Bayer a annoncé hier le démarrage d'une étude clinique de Phase IIa randomisé, en double aveugle et contrôlé versus placebo, évaluant BAY 3401016, un anticorps monoclonal expérimental conçu pour bloquer la protéine Semaphorine 3A, impliquée dans la progression des atteintes rénales du syndrome d'Alport.
Ce syndrome est provoqué par une maladie génétique rare qui touche principalement les reins, mais aussi les oreilles et les yeux.
L'étude vise à mesurer l'efficacité et la sécurité du traitement chez des adultes présentant une forme évolutive rapide de cette maladie génétique rare.
Issue de la collaboration stratégique avec Evotec, cette avancée renforce le portefeuille de développement du groupe. Andrea Haegebarth, responsable mondiale de la R&D précoce en cardiovasculaire, rénal et immunologie, souligne que le lancement de cet essai "constitue une étape importante" et met en avant l'implication des organisations de patients pour mieux comprendre les besoins cliniques.
Le programme a obtenu des statuts "Fast Track" et "Orphan Drug" auprès de la Food and Drug Administration (FDA).
Le titre Bayer gagne près de 0,2% ce matin et signe une progression de près de 75% depuis le début de l'année.
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
