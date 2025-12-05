Bayer lance une étude de Phase IIa dans le syndrome d'Alport

Bayer a annoncé hier le démarrage d'une étude clinique de Phase IIa randomisé, en double aveugle et contrôlé versus placebo, évaluant BAY 3401016, un anticorps monoclonal expérimental conçu pour bloquer la protéine Semaphorine 3A, impliquée dans la progression des atteintes rénales du syndrome d'Alport.



Ce syndrome est provoqué par une maladie génétique rare qui touche principalement les reins, mais aussi les oreilles et les yeux.



L'étude vise à mesurer l'efficacité et la sécurité du traitement chez des adultes présentant une forme évolutive rapide de cette maladie génétique rare.



Issue de la collaboration stratégique avec Evotec, cette avancée renforce le portefeuille de développement du groupe. Andrea Haegebarth, responsable mondiale de la R&D précoce en cardiovasculaire, rénal et immunologie, souligne que le lancement de cet essai "constitue une étape importante" et met en avant l'implication des organisations de patients pour mieux comprendre les besoins cliniques.



Le programme a obtenu des statuts "Fast Track" et "Orphan Drug" auprès de la Food and Drug Administration (FDA).



Le titre Bayer gagne près de 0,2% ce matin et signe une progression de près de 75% depuis le début de l'année.