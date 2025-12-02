Bayer lance une étude de Phase III sur l'hyperplasie endométriale non atypique

Bayer annonce le lancement d'une étude clinique de Phase III afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité de son système intra-utérin libérant 52 mg de lévonorgestrel (LNG-IUS) Mirena dans le traitement de l'hyperplasie endométriale non atypique (NAEH).



Cette affection, un épaississement bénin de l'endomètre dû à un déséquilibre hormonal, peut être asymptomatique ou provoquer des saignements anormaux, et évoluer vers un cancer de l'utérus si elle n'est pas traitée. Son incidence varie de 121 à 270 cas pour 100 000 femmes selon les populations, et aucune option médicale n'est aujourd'hui approuvée.



Mirena, déjà disponible dans plus de 120 pays pour plusieurs indications, pourrait répondre à ce besoin médical non couvert.



Christian Rommel, Ph.D., directeur Recherche & Développement de la division Pharmaceuticals, souligne que "cette nouvelle étude de Phase III élargit notre programme de développement pour offrir une option thérapeutique efficace aux femmes souffrant d'hyperplasie endométriale non atypique".