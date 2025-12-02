Bayer annonce le lancement d'une étude clinique de Phase III afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité de son système intra-utérin libérant 52 mg de lévonorgestrel (LNG-IUS) Mirena dans le traitement de l'hyperplasie endométriale non atypique (NAEH).
Cette affection, un épaississement bénin de l'endomètre dû à un déséquilibre hormonal, peut être asymptomatique ou provoquer des saignements anormaux, et évoluer vers un cancer de l'utérus si elle n'est pas traitée. Son incidence varie de 121 à 270 cas pour 100 000 femmes selon les populations, et aucune option médicale n'est aujourd'hui approuvée.
Mirena, déjà disponible dans plus de 120 pays pour plusieurs indications, pourrait répondre à ce besoin médical non couvert.
Christian Rommel, Ph.D., directeur Recherche & Développement de la division Pharmaceuticals, souligne que "cette nouvelle étude de Phase III élargit notre programme de développement pour offrir une option thérapeutique efficace aux femmes souffrant d'hyperplasie endométriale non atypique".
Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ;
- produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ;
- produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).
