Bayer, les analystes réagissent après la décision de la Cour suprême

Bayer évolue en petite baisse (-0,18%, à 46,92), après avoir enchaîné cinq séances consécutives de hausse pour un gain de 26,51%. Le titre a surtout flambé de 18,72% la veille, après une décision favorable de la Cour suprême des Etats-Unis.

De nombreux analystes réagissent ce vendredi à cette annonce de la Cour suprême américaine de la veille. Tous sont unanimes pour parler de victoire "majeure" ou "importante". DZ Bank va un peu plus loin et évoque "un coup d'éclat historique".



mwb research rappelle que "la Cour suprême des Etats-Unis a statué que la loi fédérale sur les pesticides prévaut sur les lois des Etats ("federal pre-emption") concernant les plaintes pour défaut d'avertissement, dès lors que l'EPA (Agence de protection de l'environnement) a approuvé les étiquettes du glyphosate sans avertissement de risque de cancer. La Cour s'est prononcée par 7 voix contre 2".



Cette décision lève une grande partie des incertitudes qui pesaient sur Bayer, ce que rappellent plusieurs brokers. Toujours chez mwb research, "le jugement n'élimine pas immédiatement tous les risques juridiques, mais il indique une réduction majeure de l'enveloppe de risque globale du Roundup. Selon nous, cette décision devrait considérablement endiguer le litige en entraînant le rejet des plaintes actuelles fondées sur le défaut d'avertissement et en interdisant de fait les futurs recours de ce type".



De son côté, All Invest Securities explique que "bien que tout le risque juridique ne soit pas annulé, le signal est très positif pour Bayer. Depuis l'acquisition de Monsanto en 2018, le contentieux Roundup constitue l'un des principaux freins à la revalorisation du titre, en raison de son coût financier, de son imprévisibilité juridique et de son poids sur la perception du bilan. En limitant fortement les recours fondés sur le défaut d'avertissement, la décision réduit sensiblement le risque de nouvelles condamnations et améliore la visibilité sur la trajectoire de résolution du dossier".



Jefferies est plus prudent en estimant que ce jugement "aura un impact limité sur l'enveloppe financière de l'accord en cours, qui est déjà largement définie". Cependant, il devrait réduire considérablement le flux potentiel de nouvelles affaires et la responsabilité associée, en plafonnant de fait les futures sorties de trésorerie liées à de nouvelles plaintes et en améliorant la visibilité sur l'issue finale du litige (ce qui constituait le principal risque de baisse).



Au niveau du titre en bourse



En ce qui concerne l'action Bayer, selon mwb research : "le fardeau Monsanto était la principale raison pour laquelle Bayer s'échangeait avec une décote permanente liée au litige, éclipsant la bonne exécution opérationnelle dans le Crop Science, la dynamique continue des lancements dans la Pharma et les avantages à moyen terme de la restructuration des coûts". Les analystes ont maintenu leur recommandation à acheter, en relevant leur cible de 52 à 65 euros.



Chez All Invest Securities, on estime que le contentieux Roundup n'est pas totalement clos, mais que le principal levier d'incertitude vient d'être fortement réduit. Les analystes ajoutent : "au-delà du seul aspect juridique, cette décision peut redonner de la flexibilité au management, améliorer la perception du profil de risque, faciliter la trajectoire de désendettement et rouvrir le débat sur la valorisation d'un groupe longtemps pénalisé par l'incertitude Monsanto. Le rebond du titre reflète donc moins une amélioration opérationnelle immédiate qu'une réduction brutale de la décote juridique. La prochaine étape clé sera la validation du règlement global et la capacité de Bayer à transformer ce succès judiciaire en trajectoire plus lisible de cash-flow et de désendettement.



Bank of America confirme de son côté sa recommandation à l'achat en visant toujours 50 euros et considère que cette décision constitue une étape majeure vers une résolution durable du contentieux.



DZ Bank a confirmé son conseil d'achat, et a relevé son objectif de cours de 51 à 54 euros. Enfin, Jefferies est resté à conserver en rehaussant sa cible de 40 à 46 euros.