Bayer AG figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la production et de la commercialisation de produits pharmaceutiques et agrochimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits agrochimiques (47,8%) : herbicides, fongicides, insecticides, etc. ; - produits pharmaceutiques (38,9%) : destinés à la prévention et au traitement des maladies cardio-vasculaires et respiratoires, du diabète, des disfonctionnements du système nerveux, etc. ; - produits OTC et suppléments nutritionnels (12,6%) ; - autres (0,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (5,2%), Suisse (1,2%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (23,6%), Etats-Unis (31,7%), Amérique du Nord (3,6%), Chine (7,7%), Asie-Pacifique (9,6%), Brésil (9,3%) et Amérique latine (8,1%).